Komt er een woontoren tot 40 verdiepingen op de Oosteroever? “We zijn nog volop bezig met de plannen”

Het aantal appartementen in Vlaanderen neemt toe. Pano focust in de reportage van woensdag op projectontwikkelaars of bouwpromotoren. Specifiek voor Oostende wordt de tweede fase van het project van Bouwgroep Versluys op de Oosteroever belicht. Er wordt met de vzw Oostendse Oosteroever naar het verleden teruggeblikt. De actiegroep verzette zich lang voor de start van de bouwwerken al tegen de komst van zoveel appartementen in havengebied. Onder meer voorzitter Johan Smalle legt uit hoe de lokale bedrijvigheid werd weggejaagd om hier te kunnen bouwen. Er is ook sprake van de komst van een woontoren van 40 verdiepingen hoog. Deze zou dus een pak hoger zijn dan de huidige gebouwen die tot 20 verdiepingen gaan én hoger dan het Europacentrum met 34 verdiepingen, op vandaag het hoogste gebouw aan de kust. In het nieuwe project aan het Vuurtorendok zouden nog eens 1.200 appartementen bijkomen met een bouwhoogte tussen 2 en 40-tal bouwlagen. Daarnaast is er sprake van een hotel, kantoren, retail, reca en een ondergrondse parking voor 1.500 wagens. Zo staat te lezen in het plan-MER.