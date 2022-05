Kom wandelen met je hond tijdens Pootjes in het Park

Kom met je viervoeter of de rest van het gezin wandelen op zondag 5 juni tijdens Pootjes in het Park. Er zijn wandelingen van drie, zes en twaalf kilometer gepland met ook leuke honden- en kinderactiviteiten. Zo zal er een detectiemoment zijn waar baasjes kunnen zien of hun hond daarvoor aangelegd zijn. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar twee goede doelen: het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Kapoentje en Het Blauwe Kruis van de Kust. “Het is heel bijzonder dat we samen kunnen werken aan zijn evenement”, zegt Kevin Pierloot van CKG Kapoentje. “We hebben al twee jaar niets kunnen organiseren en om dus samen met het Blauwe Kruis dit te kunnen doen, vinden we geweldig, zeker als het geld naar een goed doel gaat.”