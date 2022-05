Kleine Sanders brengt vrijdag 13 mei nieuw album ‘Danst’ uit: “Ik wou alle frustratie van de voorbije drie jaar uit mij krijgen”

OostendeKleine Sanders is geen onbekende meer. Na zijn passage in Belgium’s got Talent in 2018, gaat het weer hard voor de Oostendse rapper. Dit jaar viert hij zijn tienjarig bestaan als artiest en dat viert hij met twee nieuwe albums. “De eerste komt deze vrijdag 13 mei uit, de volgende is voor in oktober”, zegt Dylan Sanders beter bekend als Kleine Sanders.

‘Danst’ is het vierde album dat Dylan Sanders in volledig eigen beheer heeft gemaakt en zijn tweede als soloartiest. Dit album is wel helemaal anders dan zijn vorige. “Op dit album is er geen enkele hiphopbeat te horen. De strakke hiphopbeats zijn ingeruild voor happy hardcore, Russian hardbass en drum and bass. Deze unieke beats zijn allemaal geproduced door de veelzijdige producer ‘Woebn’ uit Knokke. Alle teksten zijn stevig en gemeend maar de ene tekst al wat meer dan de andere”, zegt Dylan Sanders.

“Kort samengevat heb ik van de coronapandemie gebruik gemaakt om op een ludieke manier mijn frustraties te uiten over verschillende actuele thema’s”, vervolgt Dylan. “Zo pak ik geen blad voor de mond en richt ik in het nummer ‘fuck corona’ op premier Alexander De Croo. In andere nummers spot ik dan meer met mezelf of lach ik mijn geldproblemen weg, iets waar veel mensen mee te kampen hebben, denk maar aan de stijgende prijzen van gas en elektriciteit.”

Volledig scherm Kleine Sanders © Kleine Sanders

Opnieuw optreden

Nu de pandemie eindelijk wat achter ons ligt kan er opnieuw opgetreden worden en is Kleine Sanders blij dat hij weer op een podium mag kruipen. “Dat is wat ik het meeste heb gemist: mijn eigen muziek live kunnen brengen voor een publiek van trouwe fans. Met deze nieuwe plaat hebben we een tour gepland. Momenteel staan al een paar shows op de planning. Zo speel ik vrijdag al in Brugge en volgen nog Middelkerke, Waregem, Roeselare, Snellegem en Staden. Eindigen doen we op 16 juli in Oudenburg.”

Tien jaar Kleine Sanders

Intussen is Dylan al tien jaar bezig als Kleine Sanders. Na de start in 2012 als duo met 2 studio albums, veel shows en de halve finale van Belgium’s Got Talent op zak besloot Dylan solo te gaan in 2018. Een jaar later kwam zijn eerste solo album uit ‘Danke’. Om het 10 jarig bestaan van Kleine Sanders te vieren brengt Dylan na dit nieuw album dit najaar in oktober nog een tweede album uit. “Twee albums op een jaar tijd die samen goed zijn voor 30 tracks. Dit jaar zal dus mijn drukste jaar ooit zijn!”

Alle info en tickets voor zijn optredens zijn te vinden via de social media van Kleine Sanders op Instagram en Facebook of via deze link. Je kan hem ook altijd steunen door een kijkje te nemen op de webshop waar je het album kan kopen.