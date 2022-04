Klacht of... complimentje? Weldra bezorg je die in één centraal meldpunt: “We willen iedereen voortaan tijdig en correct antwoorden”

Het komt regelmatig wel eens voor: inwoners kaarten een probleem aan, maar hebben daar naar eigen zeggen geen antwoord op gekregen of stellen dat er geen gevolg aan werd gegeven door het stadsbestuur. Naast de bestaande signaalkaarten komen die klachten of meldingen dan ook op heel wat verschillende manieren bij de stad toe. Inwoners mailen naar rechtstreeks naar de schepenen, bellen naar een dienst of plaatsen een boodschap op sociale media, en verwachten dat het probleem aangepakt wordt. “De opvolging gebeurde tot nu toe verspreid door verscheidene diensten. Er was geen algemeen systeem waarin alle meldingen geregistreerd werden”, legt burgemeester Bart Tommelein uit.

Daar komt nu verandering in. “Er komt een centraal contactpunt voor alle vragen, meldingen, ideeën… dat zowel telefonisch als digitaal bereikbaar is. Via datzelfde meldpunt komt er ook een gestructureerde klachtenbehandeling. We willen iedereen met een vraag, melding of klacht voortaan steeds tijdig een correct antwoord bezorgen. En we willen ook léren uit de meldingen die binnenkomen”, zegt Tommelein.