Kiosk op Wapenplein krijgt grondige opknapbeurt: “Tien jaar na de restauratie is dit meer dan nodig”

Oostende Oostende verzet zich tegen mogelijke fusie van Mu.ZEE met Antwerpse musea

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) onderzoekt of het heropende Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) kan fuseren met de musea voor moderne en hedendaagse kunst M HKA in Antwerpen en Mu.ZEE in Oostende. Dat ziet Oostende alvast niet zitten. “Wij willen absoluut niet het buitenverblijf van Antwerpen worden.”

27 september