Kindvriendelijk figuurtje James pronkt voortaan op de Oostendse geboortebox

Oostendse ouders die hun pasgeboren kindje inschrijven bij de dienst Burgerzaken, krijgen meteen een passend cadeau. Stad Oostende schenkt de kersverse ouders een herinneringsdoos om spulletjes in te bewaren die later een mooie terugblik zijn op de kindertijd van hun kindje. Voortaan zal James, het kindvriendelijke figuurtje van de Stad, de doos opvrolijken. “De geboortebox is een stevige doos die je lang kan bewaren, en hij is gemaakt van gerecycleerd materiaal”, vertelt schepen Hina Bhatti. “In de doos zitten bovendien een aantal leuke geschenkjes. Het schattige James-slabbetje van Stad Oostende is gemaakt van duurzaam biokatoen en zal ongetwijfeld goed van pas komen. Bovendien krijg je de geboortebox mee in een James-totebag, die je nog vaak zal kunnen gebruiken.”