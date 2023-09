Kindje (4) met succes geopereerd na ongeval met elektrische quad in Oostende: “Maar nog steeds in levensgevaar”

Na 21 seizoenen geven Patrick en Heidi de fakkel van hun restaurant Marquize door: “Mensen kwamen van ver voor ons kreeftenme­nu”

Binnenkort sluiten Patrick en Heidi Noël-Vandewalle een hoofdstuk af in hun leven. Op 8 oktober steken ze voor de laatste keer het fornuis aan in hun gastronomisch restaurant Marquize in Westende. “Patrick (64) heeft ondertussen 45 jaar dienst en hij is blij dat hij nu meer tijd zal kunnen vrijmaken voor zijn grote passie: golf”, lacht Heidi.