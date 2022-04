Kinderverzorgers komen ook in Oostende op straat tegen de hoge werkdruk

Leidinggevenden en kinderbegeleiders van de 5 stedelijke kinderdagverblijven hebben samen met collega’s van de coördinatie van de kinderopvang en onthaalouders actie gevoerd aan het stadhuis in Oostende. Het is de eerste keer dat de sector staakt en ouders daardoor geen opvang hebben voor hun kinderen. “We nemen die beslissing niet zomaar. Er moest echt een signaal gegeven worden”, klinkt het. Er waren vrijdag ook acties in Brussel met de volledige sector van de kinderopvang, maar de medewerkers van de kinderopvanginitiatieven van de stad hebben ook in Oostende specifieke eisen. “De werkdruk is hier ook te groot. De mensen zijn op en kunnen niet meer voldoen aan de eisen die gevraagd worden. We vragen ook meer pedagogische omkadering. Er is maar één brugfiguur voor 5 crèches. Dat is veel te weinig. Daarnaast moeten we steeds meer logistieke taken op ons nemen omdat deze medewerkers afgebouwd worden. Dat is gewoon niet haalbaar. We kunnen niet alles poetsen, een was insteken en nog eens voor 9 baby’s en peuters zorgen per persoon”, licht Sylvie Vasbinder toe. De medewerkers vragen ook extra investeringen in infrastructuurwerken in de bestaande gebouwen van de kinderopvang.