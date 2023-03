Kinderen wijkschool Mariasteen turnen voortaan ... in de kerk

De Sint-Franciscuskerk werd gehalveerd zodat er nog altijd kerkdiensten kunnen doorgaan, maar de andere helft wordt vanaf nu gebruikt door de wijkschool Mariasteen als turnzaal en refter. “Dit was een belangrijke stap in ons masterplan om de school uit te breiden”, vertelt directeur Ruben Depuydt. “De wijkschool barst uit haar voegen, maar er is niet genoeg ruimte om een zaal te bouwen. We zijn het kerkbestuur dan ook dankbaar voor deze kans. De kinderen kunnen hier terecht in een mooie ruimte om te sporten. Er is een berging en een kleedruimte. Over de middag zal deze ruimte ook gebruikt worden als refter van zodra de keuken in orde is. De ruimte is ook perfect voor de voor- en naschoolse opvang.” De zaal kan ook gebruikt worden door verenigingen. “Er gaat nu al buikdans door in de zaal en ook de kerkverenigingen kunnen hier terecht voor grotere activiteiten. Op die manier is de zaal ook een meerwaarde voor de wijk.”