Kinderen kunnen zich opnieuw uitleven tijdens Matinee Kadee

Bredene Fedasil brengt vanaf november 260 asielzoe­kers onder in jeugdver­blijf­cen­trum Horizon in Bredene

In vzw Horizon in de Kapelstraat worden van november tot maart, net als tijdens de wintermaanden in 2015 en 2019, asielzoekers opgevangen. Het gaat om humanitaire noodopvang. In het centrum zullen activiteiten en vorming voor de bewoners worden georganiseerd.

19 oktober