Kinderen gaan weer aan het programmeren met CodeFever VZW

“CodeFever heeft een doordacht vervolgtraject ontwikkeld met ons team van gespecialiseerde ‘lespakketmakers’. “In ons vervolgtraject zetten wij heel hard in op het aanleren van computationeel denken. Dat lijkt zeer ingewikkeld maar in mensentaal wil dit zeggen dat wanneer je begrijpt hoe een computer precies werkt, dan kan je hem instellen zodat hij exact doet wat jij wil dat hij doet. Geloof het of niet maar kinderen krijgen dit verbazend vlug onder de knie”, zegt Katelijne Duerinck, medeoprichter van CodeFever VZW. “Ons team van 350 leerkrachten staat elke week opnieuw paraat om zich volledig te smijten en de kinderen niet alleen te onderwijzen maar ook te vermaken.” De eerste CodeFever-lessen in Oostende gaan nu zaterdag 24 september van start op de Sint-Jozefschool in de Ieperstraat 9. Uw kind inschrijven kan nog steeds via codefever.be en wat later instappen is ook mogelijk.