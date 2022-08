Kijklustigen proberen al een glimp op te vangen van concertterrein Rammstein

Er waren dinsdag veel fietsers en voetgangers in de André Chocqueelstraat. Sommige fietsers wilden het Groene Lint gebruiken en keerden terug omdat het fietspad tijdelijk is afgezet, maar heel veel mensen kwamen ook speciaal een kijkje nemen naar het terrein. Ouafia Snauwaert woont in de straat en was bezig met het onderhouden van haar haag. “Ik heb hier al veel fans van Rammstein zien passeren. Daarnet waren er nog Fransen en een Spanjaard die langskwamen. Eén iemand kwam vragen of hij zijn wagen hier mocht parkeren op onze oprit. Ik had daar zelf ook over nagedacht, maar we zullen het niet doen.” Ouafia blijft de komende twee dagen thuis. “Ik zal niet vluchten. Ik heb vertrouwen dat alles vlot zal verlopen. Greenhouse Talent heeft heel wat ervaring met dit soort concerten. er is ook een goede communicatie met de buurt. Ik heb nog laten weten dat hier veel fietsers langskomen die niet weten dat het Groene Lint is afgezet en ze zijn daarop borden komen plaatsen. Woensdag en donderdag wordt de straat ook afgesloten en kunnen enkel bewoners en bezoekers door.”