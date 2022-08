Kijk Vlaamse film ‘Ritueel’ in aanwezigheid van cast in Kinepolis Oostende

Oostende Oostende indexeert prijzen ouderen­zorg naar aanleiding van stijgende kosten

Nu de inflatie hoog is, worden heel wat sectoren in de dienstverlening met hogere kosten geconfronteerd. Daarom laat het Agentschap Zorg en Gezondheid het toe om tijdelijk de indexatiefrequentie in de zorg te versnellen, zodat de prijsstijging minder bruusk is voor bewoners en gebruikers van de ouderenzorg. Vanaf 1 november zal daarom ook in Oostende een indexering worden toegepast in WZC A. Lacourt, WZC De Boarebreker, Dagverzorgingscentrum Wante en de assistentiewoningen De Zeeparel en ‘t Staketsel.

23 augustus