Kerstversieringswedstrijd ‘Oostende Fonkelt’ gaat door ondanks energiecrisis. “Dit zorgt voor warmte en verbondenheid in de stad”

OostendeVanaf nu kunnen kerstfanaten zich inschrijven voor de tweede editie van Oostende Fonkelt, de wedstrijd voor de meest creatieve kerstversiering. “We hebben even getwijfeld of we de wedstrijd zouden laten doorgaan gezien de energiecrisis, maar we zagen vorig jaar al dat kerstversiering zoveel verder gaat dan lichtjes.”

De eerste editie van Oostende Fonkelt vorig jaar was een groot succes, met 172 inschrijvingen en meer dan drieduizend stemmers. Ook deze kerstperiode kunnen Oostendenaars en ondernemers zich van hun creatiefste kant laten zien. Het concept blijft gelijk: iedereen wordt uitgedaagd om hun voortuin, balkon, gevel, deur of ramen zo origineel en gezellig mogelijk te versieren. Vanaf 9 december kan iedereen de betoverende kerstversiering in de stad en de wijken gaan ontdekken aan de hand van wandelplannetjes. Op basis daarvan kan je dan online stemmen voor je favoriet.

“We hebben even getwijfeld of we de wedstrijd zouden laten doorgaan gezien de energiecrisis, maar we zagen vorig jaar al dat kerstversiering zoveel verder gaat dan lichtjes. Oostendenaars toonden zich van hun beste en meest creatieve kant en dit zorgde voor warmte en verbondenheid in onze stad. Daarom gaan we dit jaar opnieuw volop voor ‘Oostende Fonkelt’. Als je voor LED kiest wat kerstverlichting betreft, is de impact op de elektriciteitsfactuur bovendien heel beperkt”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Verenigingen

Nieuw dit jaar is dat er een derde categorie ‘Verenigingen’ bijkomt. Onder die categorie vallen niet enkel vzw’s, maar ook scholen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, scoutsgroepen, burenverenigingen, enzovoort. Zolang de locatie zichtbaar is van de straatkant, kunnen organisaties deelnemen. Vorig jaar namen al enkele vzw’s en scholen deel. Om hen een extra duwtje te geven en nóg meer groepen aan te moedigen om deel te nemen, is er daarom de derde categorie in het leven geroepen.

De prijzen verschillen naargelang de categorie. De Oostendenaars maken kans op #ikkoopinoostendecheques en de creatiefste kerstversiering in de categorie ‘Verenigingen’ wordt met een geldprijs beloond. Ook het Economisch Huis Oostende voorziet voor de winnende ondernemers opnieuw een geldprijs. Daarover is alles te vinden in de wedstrijdreglementen op www.oostende.be/oostendefonkelt

Creativiteit

In de vorige editie kwamen de deelnemers bijzonder origineel uit de hoek. Dat wil de stad dit jaar nog meer stimuleren. Wie op zoek is naar inspiratie, kan de inzendingen van vorig jaar herbekijken op www.oostende.be/oostendefonkelt. Daar vind je heel wat creatieve voorbeelden van zelfgemaakte keramiek, gerecycleerde houten constructies, gebreide mini-kersttruien, poëtische raamgedichten enzovoort. Wie Oostende toch graag letterlijk wil doen fonkelen met kerstlichtjes, gebruikt het best LED-verlichting. Een ledlamp is 90 procent zuiniger dan een gloeilamp en 85 procent zuiniger dan een halogeenlamp, en beperkt de kost van kerstverlichting tot een minimum.

Inschrijven kan vanaf nu en ten laatste op 23 november op www.oostende.be/oostendefonkelt. Heb je geen toegang tot internet? Je kan terecht in een ontmoetingscentrum in je wijk om in te schrijven of om te stemmen.

