Kerstmis komt dichterbij! In deze winkels vind je leuke kerstspullen aan de kust

Oostende Oostende zet inwoners met dementie in de kijker: “Ook zij kunnen nog intens gelukkig zijn”

De voorbije drie jaar heeft kunstenaar Rik Delrue (59) uit Middelkerke 200 tot 300 patiënten, zorgverleners en familie van mensen met dementie geïnterviewd. Het resultaat is ‘Head Turning’, een treffende tentoonstelling die net is geopend in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende. Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Ook in Oostende is het een toenemend probleem door de vergrijzing. Het taboe dat nog steeds rond de ziekte heerst, wil de stad nu doorprikken.

5 december