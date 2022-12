Kerstcadeautje gekocht, maar geen zin in die strijd met dat vervloekte inpakpapier? Deze vrijwilligers doen het met plezier in jouw plaats: “De mensen zijn soms verwonderd dat het gratis is”

Lendelede/Oudenburg/Oostende Proces ingeleid rond "grootste drugslabo dat ooit in België werd opgerold”

In de Brugse rechtbank is het proces ingeleid rond een drugslabo in Lendelede. Het lab was in 2020 “het grootste dat ooit in België werd opgerold”. Het gerecht wilde Walter Van Steenbrugge mee vervolgen in de zaak, maar de topadvocaat werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld.

19 december