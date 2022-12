Kathelijn Vervarcke krijgt prijs Cultuurraad voor haar indrukwekkend oeuvre en omdat zij jongeren in contact brengt met cultuur

Oostende InnovOcean Campus officieel ingehul­digd: ILVO en VLIZ gaan samenwer­ken aan onderzoek in onze zee

Na twee jaar van werkzaamheden werd de nieuwe InnovOcean Campus officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits en gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé. In dit nieuw gebouw zullen 280 medewerkers van ILVO of het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en het Vlaams Instituut voor de Zee of VLIZ, samen met hun partners, samenwerken aan onderzoek in onze Noordzee. “Hier vind je ook de grootste zeebibliotheek van de Lage Landen”, vertelt Jan Mees, algemeen directeur van VLIZ.

6 december