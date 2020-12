Kassierster krijgt plots pistool tegen hoofd in Oostendse supermarkt: “Hij gaf haar drie seconden om geld in een zak te steken”

Nieuwpoort/Middelkerke Dief betrapt met 15 pakjes roltabak in zijn kledij

4 december In de Colruyt in de Joseph Cardijnlaan in Nieuwpoort is donderdag een 42-jarige Middelkerkenaar betrapt op een aanzienlijke tabaksdiefstal. De dief had liefst 15 pakjes tabak in zijn kleren verstopt.