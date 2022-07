Karel Deschildre zet troeven Oosteroever extra in de verf met nieuwe wandeling. “Te weinig mensen weten hoe mooi het hier eigenlijk wel is”

Karel van Deschildre Streekproducten heeft zelf een wandelkaart gemaakt om de troeven van de Oosteroever in de kijker te plaatsen. De kaart tekent een wandeling uit langs de bezienswaardigheden in dit stukje Oostende. Het initiatief komt voort uit de vaststelling dat veel bezoekers in zijn winkel vragen wat er nu eigenlijk allemaal te doen is op de Oosteroever. “Zelfs Oostendenaars weten soms te weinig wat de Oosteroever allemaal te bieden heeft. Ze kennen enkel de nieuwe gebouwen en de vismijn. De bezoekers komen dan weer aan met het overzetbootje en weten niet waar ze naartoe moeten. Er staat weinig informatie of wegwijzers op het Maritiem Plein. De mensen wandelen daardoor ofwel meteen richting strand ofwel komen ze naar hier en vragen wat er hier eigenlijk te doen is. Ik vond dat zo frustrerend omdat de omgeving zo veel te bieden heeft. Met deze wandeling willen we mensen de weg wijzen naar de leukste plekjes op deze boeiende site”, licht Karel toe.

Fier

Deschildre zit zelf vijf jaar op de site en wil zijn passie voor de Oosteroever delen. “Ik heb enkele partners gezocht om uit de kosten te geraken. Ik kon misschien veel geld vragen door alle handelaars op de site aan te schrijven, maar ik wilde er geen reclamefolder van maken. Ik heb dit initiatief enkel genomen uit fierheid voor de site. Het is hier veel leuker dan aan de andere kant van de havengeul. Je hebt hier op op een kleine oppervlakte een overblijfsel van de Atlantik wall met de bunkers, een uniek zicht op de haven, het contrast tussen oude en nieuwe gebouwen, je hebt de visserij, er is natuur en zo veel meer. Er is hier zo veel aan het gebeuren en je kan hier echt mooie foto’s nemen. Ik wil de mensen uitdagen om zelf eens op onderzoek te gaan en al die parels te ontdekken.”

Volledig scherm Deschildre breidde zijn winkel recent nog uit met extra zitplaatsen © LBB

Karel heeft zijn winkel de voorbije maanden ook verbouwd om er extra zitruimte te creëren. “We hebben een gezellige zaal gecreëerd waar mensen kunnen plaatsnemen om de producten die ze hier aankopen ook op te eten. We zijn geen horecazaak. Ik noem het een picknickwinkel. Ik heb het daardoor bijzonder druk gehad, maar ik ben blij dat ik tussenin ook deze wandeling kon uitwerken. Als ik meer tijd zou gehad hebben had ik ook graag wel nog enkele kleine handel- en horecazaken in de kaart willen komen zoals The Sailor. Dat is misschien een idee voor de tweede uitgave. Ik heb nu 12 locaties opgenomen, maar er kunnen er nog gemakkelijk 10 bijkomen die de moeite zijn”, zegt Karel.

De flyer ligt in heel wat hotels, toerismekantoren, handelszaken en campings in de regio.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.