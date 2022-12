Kapper die eigen zaak in brand stak vliegt alsnog 37 maanden achter de tralies

Oostende/bredene Stad Oostende en gemeente Bredene slaan de handen in elkaar om burgers meer te laten bewegen

Om hun inwoners in beweging te krijgen, lanceren stad Oostende en gemeente Bredene een promotiefilm waarbij ze de voordelen van lichaamsbeweging in beeld brengen. Dat is nodig, want meer dan de helft van de inwoners beweegt te weinig.

25 november