Kapper die eigen zaak in brand stak, dreigt alsnog 37 maanden achter de tralies te vliegen

Een ongeruste buurtbewoonster belde in de nacht van 23 september 2019 de politie op. Ze had gezien hoe een man de ruit insloeg van de kapperszaak aan de overkant van de straat. De politie snelde ter plaatse in de hoop de vermeende inbreker op heterdaad te betrappen. In het salon troffen ze evenwel kapper A.A. aan. Naast de deur van z’n zaak stond volgens het parket een zelfgemaakte molotovcocktail. De kapper zelf had ook twee aanstekers bij zich. Hij bekende volgens het parket dat hij het verzekeringsgeld wilde opstarten om elders een nieuw kapsalon op te richten.

Volgens de verdediging lag een vete met een andere kapper aan de oorzaak van de feiten. “Hij betichtte mijn cliënt ervan zijn wagen te hebben bekrast”, pleitte meester Johan Platteau. “Toen de situatie escaleerde, verklaarde m’n cliënt aan de politie dat hij schrik had van die man. Hij voelde dat ze hem niet geloofden en zocht een andere oplossing. Door brand te stichten hoopte hij het geld van de verzekering op te strijken en daarmee een nieuwe kapperszaak te kunnen beginnen in een andere stad. Toen hij het vuur zag, heeft mijn cliënt de vlammen zelf gedoofd. Volgens de gerechtspsychiater is dit geen gevaarlijk iemand.”

De rechtbank gaf A.A. kort voor de zomer van 2021 nog een ultieme kans. Zijn celstraf van 37 maanden werd gekoppeld aan voorwaarden. Donderdagmorgen bleek in de Brugse rechtbank echter dat de Oostendenaar zijn voorwaarden allesbehalve naleefde. Procureur Lode Vandaele legde uit dat A.A. niet opdaagde voor z’n gesprekken bij de justitieassistente. “Hij stuurde meermaals z’n kat, waardoor de probatie niet werkbaar was", klonk het. Het parket vroeg de rechter dan ook om de voorwaarden van A.A. in te trekken.

Rugpijn

De advocate van de man vroeg nog om een laatste kans. “Mijn cliënt is de Nederlandse taal niet machtig en daardoor liep het mis. Bovendien kampt hij met ernstige rugpijn, waardoor hij niet meer in staat is om nog als kapper te werken. Hij is bereid om voorwaarden na te leven, maar het is essentieel dat hij ze begrijpt. Hij wil graag nog een kans om zich opnieuw te bewijzen.” Vonnis op 1 december.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.