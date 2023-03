Kans op bewolking vanochtend in Oostende

Buiten­school­se kinderop­vang De Sloeber bis verhuist naar De Sloeber

Kinderopvang De Sloeber en De Sloeber bis komen vanaf de paasvakantie samen op één locatie, in de Lijsterbeslaan 57-59. De opvang blijft wel gesplitst in twee leeftijdsgroepen en in twee onderling verbonden gebouwen om beter op de noden van de kinderen te kunnen inspelen.