Justine (32) start hippe winkel met enkel tweedehands baby en kinderartikelen. “Het idee dat tweedehands minder mooi is moet er uit”

OostendeJustine Denorme (32) opende met Mies en Muis in de Kemmelbergstraat in Oostende een hippe winkel met kleren en spullen voor kinderen tot 6 jaar. Het valt in de winkel niet op dat Justine enkel tweedehands spulletjes aanbiedt in haar winkel. Iedereen die items binnenbrengt krijgt 40 procent van de verkoopprijs als de spulletjes verkocht raken. Op die manier wil Justine bijdragen aan een circulaire maatschappij.

Justine werd in 2018 voor de eerste keer mama van de kleine Wies. “Ik was toen overweldigd door wat je allemaal nodig had voor zo’n klein mensje. Ik voelde me er niet goed bij om al die spullen nieuw te kopen terwijl je ze eigenlijk niet zo lang nodig hebt. Ik was toen al heel milieubewust. Ik ben daarom tweedehands beginnen rondkijken en ik vond het leuk dat de spullen op die manier een tweede leven kregen. Zo ontstond het idee om het makkelijker te maken voor anderen. Toen ik zwanger was van ons tweede kindje heb ik besloten om de sprong te wagen en het te proberen, anders zou ik er later misschien spijt van krijgen”, vertelt Justine.

Streng

Ze lanceerde een oproep om spullen binnen te brengen. “Het voordeel voor mensen die goederen binnenbrengen is dat ze zelf geen foto’s moeten nemen en alles te koop zetten. Ze brengen de kledij of het speelgoed naar hier en ze krijgen in ruil 40 procent van de netto verkoopprijs. De kledij wordt 6 maanden te koop aangeboden en nadien krijgen ze de opbrengst en de niet-verkochte kledij terug. Als mensen de kleren niet terug willen dan gaan ze naar een goed doel.” Ook voor de kopers zijn er heel wat voordelen. “Ik ben heel streng op de kledij die binnenkomt. Het moeten kwalitatieve merken zijn en het moet in hele goede staat zijn. De klanten zijn dus zeker dat de kledij in orde is en ze kunnen het meteen ook met hun eigen ogen zien. Ze vinden bovendien alles op één plaats en moeten niet zelf online op zoek gaan.”

Mooie stukken

Justine kreeg ondertussen al van 45 mensen spullen binnen. Ze kreeg al veel positieve reacties. “Sommige mensen zijn aangenaam verrast en verwonderd dat alles tweedehands is. Voor mij is dat eigenlijk de leukste reactie. Tweedehands is in opmars. Bij sommige mensen leeft nog altijd het idee dat tweedehands minder mooi is, maar dat wil ik er graag uitkrijgen. Tweedehands moet het nieuwe normaal worden. Mensen kunnen hier mooie stukken kopen aan mooie prijzen. Ik zoek telkens de nieuwprijs van een stuk op en verkoop altijd aan minimum de helft van de prijs of minder afhankelijk van de staat of als het om een oudere collectie gaat. Er komen dagelijks nieuwe stukken binnen dus het is zeker leuk om te komen snuisteren in de rekken op zoek naar een tweedehands gelukje. Naast kledij verkoop ik ook uitzet zoals buggy’s of bedjes en speelgoed. Ik zet veel foto’s online van nieuwe stukken. Ik verkoop niet online, maar mensen kunnen hier wel iets reserveren.”

Alle info kan je vinden via de website of op de facebookpagina van Mies en Muis

