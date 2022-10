Jürgen Vanhoof is een jaar lang Stadsfotograaf van Oostende. “Deze stad is een paradijs voor fotografen”

De jury met fotografen Jimmy Kets, Nick Decombel en Kim Vlaeminck koos uit alle inzendingen de 27 beste foto’s die nog tot en met 21 november te zien zijn in een fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen. De jury koos dertien verschillende fotografen, waarvan in deze editie meerdere werken te zien zullen zijn. Jürgen Vanhoof (50) kwam met de winnende foto en werd dus verkozen als Stadsfotograaf. Er zijn vijf foto’s van hem te zien in de tentoonstelling. “In de beelden van Jürgen Vanhoof zit er een zekere rauwheid vervat die Oostende typeert. Tegelijkertijd zijn ze zacht en gelaten”, licht juryvoorzitter Jimmy Kets de keuze toe. Jürgen komt uit Aalst en verzeilde in Oostende toen zijn ouders hier op vakantie waren. Tijdens corona begon hij meer te fotograferen. “Tijdens corona werd ik enkele maanden thuisgezeten op technische werkloosheid en dan kan je kiezen. Ofwel blijf je binnen zitten janken ofwel trek je erop uit. Ik ben dan dag in, dag uit op straat getrokken met mijn fototoestel. Ik heb toen geleerd dat fotografie wachten is, geduld hebben, naar je compositie kijken en mensen aanspreken. Dat was toen wel niet zo gemakkelijk, maar ik had alle tijd”, blikt Jürgen terug.

Volledig scherm Een van de foto's die ingestuurd werden door de nieuwe stadsfotograaf Jürgen Vanhoof © Repro LBB

Paradijs voor fotografen

Begin dit jaar kwam Jürgen door zijn ouders op bezoek in Oostende. “In februari heb ik er weken aan een stuk rondgelopen in mijn vrije tijd. Het is hier een paradijs voor een fotograaf. Je hebt een rustige kant, een kleurrijke kant en een donkere kant. Als je een idee hebt om iets te fotograferen heb je hier enorm veel mogelijkheden. Er is wel een serieus verschil qua mentaliteit in vergelijking met de Oost-Vlamingen. Het zijn hier meer ruwe bolsters, maar als je mensen hier leert kennen dan voel je dat een klein hart hebben.” Jürgen bracht veel tijd door aan zee. “Er is hier zelfs een camera gesneuveld”, lacht Jürgen. “Ik kwam elk weekend naar Oostende. Ik parkeerde aan het station en dan liep ik mee met de flow en dan is het wachten op een tof beeld. Ik vind mijn rust in fotografie. Ik ben normaal eigenlijk heel ongeduldig. Ik loop rond met een muziek in mijn oren en een scenario in mijn hoofd en dan is wachten op het gepaste moment. Dat is een beetje hetzelfde als vissen.”

Expo

“Ondertussen organiseren we deze wedstrijd voor de derde keer, en ook in de toekomst blijven we verder inzetten op fotografie. De Nieuwe Gaanderijen zijn daar een zeer geschikt platform voor. De Stadsfotograaf-wedstrijd is een participatief project dat openstaat voor zowel professionele als amateurfotografen. Bovendien zullen alle finalisten het komende jaar waar mogelijk betrokken worden bij opdrachten vanuit het Stadsbestuur”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert nog. “De Stadsfotograaf krijgt in 2023 ook een eigen expo met een overzicht van zijn mooiste beelden over Oostende en wint een geldprijs van 1.500 euro”, vervolledigt schepen Plasschaert.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.