Jotka Bauwens leert je de TAZ-dans met zicht op zee: “Ik hoop om met zoveel mogelijk mensen te dansen op de slotdag van TAZ”

Blankenberge Mike en Jeffrey moeten nog 400 kilometer fietsen om zondag opnieuw in Blankenber­ge aan te komen: “We zullen blij zijn als we weer thuis zijn want de laatste loodjes wegen het zwaarst”

Vrijdagmorgen 1 juli vertrokken jeugdvrienden Mike Van Steenkiste en Jeffrey Demeulemeester vanop de zeedijk van Blankenberge voor een fietstocht rond de landsgrenzen van de Benelux. Van de beoogde 2.750 kilometer moeten er de komende dagen nog 400 getrapt worden. En dan is er nog die extra uitdaging: 8.000 euro proberen in te zamelen om een BeleefTV te kunnen schenken aan de vzw Unie-k en centrum Ons Erf in Brugge. Op enkele dagen voor hun thuiskomst spraken we met initiatiefnemer Mike.

27 juli