Jotka Bauwens leert je de TAZ-dans met zicht op zee: “Ik hoop om het met zoveel mogelijk mensen te dansen op de slotdag van TAZ”

Oostende #ikkoopi­noos­ten­de-da­gen zijn dit weekend terug

Dit weekend van 29, 30 en 31 juli organiseert vzw Centrummanagement Oostende in samenwerking met het Economisch Huis Oostende de #ikkoopinoostende-dagen in het centrum van de stad. Die koopjesdagen in de zomer kunnen voor het eerst terug doorgaan na een coronapauze van twee jaar.

10:29