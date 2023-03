Jongeren uit onthaalklassen tonen in bibliotheek dat ze meer zijn dan het label dat ze opgespeld krijgen

Vanaf 28 maart is het resultaat van het werk van de jongeren te zien. Ze hebben gewerkt rond het thema Labels. “Al te vaak en te snel worden mensen gecatalogeerd en krijgen ze een label opgeplakt. Labelen vereenvoudigt en dit simplistisch beeld staat in contrast met de gelaagdheid waaruit mensen bestaan. Deze jongeren zijn veel meer dan Oekraïns of Afghaans. In het eerste luik zijn we vertrokken vanuit taal: zowel de Nederlandse taal als de moedertaal van de jongeren is het uitgangspunt. We zoeken teksten die hen aanspreken, onderzoeken de betekenis ervan en gaan aan de slag met woorden uit deze tekst. We onderzochten het typografisch vormgeven van letters en woorden in diverse talen en ontwikkelden nieuwe geabstraheerde vormen die de zichtbare en onzichtbare lagen van onszelf verwoordden", klinkt het bij De Batterie.