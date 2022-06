Jongeren kunnen tijdens Theater Aan Zee genieten van exclusief zomerevenement ‘TAZ Youth’

Oostende Theater Aan Zee viert 25 jaar met feestedi­tie

Theater Aan Zee is helemaal terug deze zomer. Van 27 juli tot 6 augustus staat Oostende helemaal in teken van theater, podiumkunsten en muziek. Dit jaar is extra speciaal want TAZ viert deze zomer haar 25ste verjaardag. Afscheidnemend artistiek leider Luc Muylaert koos het thema ‘Zorg’ als centraal vertrekpunt voor TAZ. Jozefien Mombaerts, artistiek leider ad interim, tekende samen met het TAZ-team een festival uit waarbij het thema onder de titel ‘Zie Je Mij?’ in alle geledingen van het programma vorm krijgt.

