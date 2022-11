Jongeren krijgen schoolsessie rond polarisering

Al een aantal jaren zet Stad Oostende in op het sensibiliseren, informeren en trainen van bemiddelaars via netwerkmomenten, studiedagen en trainingen. Op die manier wil de stad ervoor zorgen dat organisaties weten hoe ze best omgaan met signalen van polarisering en extremisme. Er worden nu ook schoolsessies georganiseerd in de tweede graad van het secundair onderwijs. Via een klassikale sessie wordt het thema polarisering in groep behandeld waarbij gewerkt wordt aan dialoog, verbinding en weerbaarheid. Om de sessies te begeleiden doet Stad Oostende beroep op de expertise van Groep Intro vzw. Zij hebben reeds veel ervaring op het vlak van persoonlijke ontwikkelingstrajecten in Oostende. “Via deze sessies willen we jongeren laten stilstaan bij hun eigen denkpatronen rond diversiteit. Het is belangrijk dat ze hun mening leren uiten op een gepaste manier en dat ze inzicht verkrijgen rond polarisering en vooroordelen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. De projectsubsidie van 60.000 euro loopt van 1 juli 2022 tem 30 juni 2023 en is nadien verlengbaar.