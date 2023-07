Jongeren die overlast veroorzaken kunnen in Oostende voortaan al vanaf 14 jaar alternatieve straf krijgen

Jongeren die overlast veroorzaken, kunnen in Oostende voortaan al vanaf 14 jaar een alternatieve straf krijgen. Voordien was dat pas vanaf 16 jaar, maar uit cijfers bleek dat liefst 1 op 3 overtreders jonger is dan 16. Stad Oostende biedt minderjarigen sinds een jaar de kans om - in plaats van een GAS-boete te betalen - de schade te herstellen en hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Eind juni 2022 keurde de Gemeenteraad het Undo-project goed. Met Undo wil Stad Oostende een positief antwoord bieden op overlast van minderjarigen. Het project is gericht op herstel en heeft als doel een signaal te geven aan de minderjarige overtreders en aan hun ouders. Wanneer minderjarigen overlast veroorzaken, wil de Stad hen met dit project de kans bieden om de veroorzaakte schade te herstellen en verantwoordelijkheid op te nemen. Als de alternatieve maatregel slaagt, vervalt de opgelegde GAS-boete. “De praktijk wijst uit dat ook jongeren vanaf 14 jaar wel eens betrokken zijn bij overlast. Via het Undo-project maken we hen al op jonge leeftijd bewust van de gevolgen van hun acties. Op die manier willen we een impact uitoefenen op hun toekomst”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

“Uit de gerichte controleacties die de stad heeft uitgevoerd, blijkt dat 1 op 3 minderjarige overtreders jonger is dan 16 jaar. Als Stad willen we het signaal geven naar elke minderjarige dat het veroorzaken van overlast niet langer getolereerd wordt. Daarom hebben we besloten de leeftijd van het Undo-project te verlagen tot het wettelijk minimum van 14 jaar”, zegt schepen van Handhaving Maxim Donck (N-VA). In principe kunnen jongeren vanaf 14 jaar een GAS-boete krijgen. Voor minderjarigen kan dat maximum 175 euro zijn. Elke gemeente kiest zelf hoe ze die regels implementeert.

Geslaagde start

In 2022 werden in Oostende 63 overtredingen op de openbare reinheid vastgesteld door minderjarigen ouder dan 16 waarvan er 23 het bemiddelingsaanbod hebben aanvaard. De vaststellingen betreffen overtredingen op het weggooien van sigarettenpeuken, het achterlaten van zwerfvuil en wildplassen. Dit jaar waren er al 133 vaststellingen waarvan tot nu toe 21 jongeren het bemiddelingsaanbod aanvaarden om een herstelprestatie uit te voeren in plaats van het betalen van een GAS-boete. “Dat laatste cijfer zal nog stijgen want sommige zaken zijn nog lopende. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat jongeren nadenken over hun acties en die niet herhalen. Zo’n herstelprestatie kan daar zeker mee voor zorgen.”

Helpen

Herstelprestaties bestaan onder meer uit het schrijven van een werkstukje over de inbreuk of meehelpen in een ontmoetingscentrum, met de strandreddingsdienst, groendienst of reinigingsdienst. Enkel overtreders die niet ingaan op het bemiddelingsvoorstel, of waarbij de bemiddeling niet slaagt, moeten de GAS-boete van maximum 175 euro betalen. De leeftijdsverlaging van 16 jaar naar 14 jaar wordt toegepast bij onder meer wildplassen, sluikstorten, hondenpoep, negeren bevelen strandredders, baden buiten bewaakte zones, lachgas het rookverbod negeren op speelpleinen.

