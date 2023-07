Jongeman (20) die in problemen kwam in zee is deze nacht overleden: “Zijn vrienden probeerden hem nog te redden”

UPDATEIn Oostende is zaterdagavond een 20-jarige jongeman in de problemen gekomen in zee. Ondanks pogingen van zijn vrienden om hem uit het water te halen, moesten de hulpdiensten tussenbeide komen. Het slachtoffer, afkomstig uit Sint-Jans-Molenbeek, werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar in de loop van de nacht. “Het was op die plaats al de hele dag erg gevaarlijk”, vertelde hoofdredder Levy Meyer na het ongeval.

KIJK. De jongeman kreeg nog eerste zorgen toegediend op het strand, maar overleed in de loop van de nacht.

De jongeman uit Sint-Jans-Molenbeek was even na 19.30 uur met vrienden aan het zwemmen in zee, nabij de Westelijke Strekdam in Oostende. Plots kwam hij in de problemen en de opgeroepen ploegen van brandweer en politie rukten meteen massaal uit.

Met vereende krachten konden de hulpdiensten het slachtoffer uit het water halen, waarna hij ter plaatse de eerste zorgen toegediend kreeg. Vervolgens werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand bleek zorgwekkend. “Het slachtoffer verkeert in levensgevaar”, bevestigde An Berger, woordvoerster van de federale politie, zaterdagavond. “Enkele vrienden hebben nog zelf geprobeerd om de jongeman te redden en zijn hierbij lichtgewond geraakt.”

Zondagmorgen kwam het nieuws waar iedereen al voor vreesde. “De jongeman is afgelopen nacht overleden”, zegt Berger. “De omstandigheden van zijn overlijden worden verder onderzocht. Er zal bekeken worden hoe en waardoor hij in de problemen is gekomen in het water.”

Rode zone

De strandredders waren op het ogenblik van het incident zaterdagavond niet meer aanwezig. “Onze post was al gesloten”, aldus hoofdredder Levy Meyer. “Het is wel zo dat het al de hele dag erg gevaarlijk was op die plaats. De wind en stroming stonden immers in de richting van de strekdam. Dat zorgt er wel vaker voor dat zwemmers daar in de problemen komen. Het gebied rond de strekdam was dan ook de hele dag een rode zone. Zwemmers werden er door ons niet toegelaten.”

Vlak voor de zomer kwamen twee 16-jarigen ook al in de problemen vlak bij de Westelijke Strekdam. Ook zij moesten uit zee gered worden, maar verkeerden in goede gezondheid. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) waarschuwde toen al voor de gevaren van de zee. “Ga enkel in bewaakte zones het water in en blijf. altijd waakzaam”, klonk het.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.