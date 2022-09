Jongelui breken binnen in jeugdhuis Oostende, blijven er enige tijd en richten ravage aan: “Alles is kapot”

Oostende Marine werkt aan uitbouw van Navy Academy in Oostende met nieuwe directeur: “Alle marineop­lei­din­gen worden hier geconcen­treerd”

Tientallen nieuwsgierigen volgden donderdagavond de ceremonie op het Wapenplein, waarmee fregatkapitein Luc Desanghere werd aangesteld als directeur van de Navy Academy in Oostende. De Marine concentreert alle vormingen in Oostende, waardoor er de komende jaren meer dan 500 leerlingen en kaderleden ondergebracht worden in de badstad. De Marine verstevigt daarmee weer de aanwezigheid in de stad.

15 september