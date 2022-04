Jonge ondernemers verhuizen meubelzaak Lett van Bredene naar Torhoutsesteenweg. “We voelen ons hier enorm welkom”

OostendeEr is al veel inkt gevloeid over de situatie in de Torhoutsesteenweg en de mogelijke opwaardering van de invalsweg. Met de komst van Lett krijgt de straat er onmiddellijk een hippe meubelzaak bij. Carl Van Heuverzwyn en Jani Parmentier openden hun winkel drie jaar geleden in de Kapelstraat in Bredene, maar breidden nu uit met een winkel van 340 m2. Hun concept slaat dan ook aan.

Volledig scherm lett oostende © Benny Proot

Op enkele meters van Petit Paris opende zaterdag Lett de deuren van hun nieuwe winkel. Ze kozen bewust voor dit grote pand langs de Torhoutsesteenweg. Het is door zijn locatie op de invalsweg immers een winkel met veel zichtbaarheid, je kan er dichtbij parkeren en het is vlot bereikbaar. Dat de straat het de voorbije jaren moeilijk heeft gehad, daar trekken ze zich niets van aan. “We zien heel wat troeven en we hopen dat er nog meer ondernemers zijn die de sprong wagen waardoor de kentering kan ingezet worden. We hebben alleszins al een goed contact met de andere handelaars. Iedereen is echt heel vriendelijk. We voelen ons hier enorm welkom”, vertelt Jani Parmentier. Het jonge koppel kocht het pand een jaar geleden aan en kon het volledig zelf inrichten. “Het voordeel is dat we al een naamsbekendheid hebben opgebouwd. We voelen ook dat mensen ons vinden, zelfs vanuit het binnenland kwamen ze naar Bredene om een stoel of een tafel te bekijken. Online krijgen we sowieso al redelijk wat bestellingen, maar de winkel was maar 70 m2 groot waardoor we niet zoveel konden tonen. Hier hebben we nu 340 m2 waardoor we veel meer producten ook echt kunnen uitstallen. De mensen kunnen het zo eens proberen en vergelijken.”

Derde generatie

De jonge Oostendenaars startten begin 2019 met hun zaak in de Kapelstraat in Bredene. “De winkel waar we nu zaten was vroeger het winkelpand van mijn ouders. Ze hadden met Supersalon een zaak in de Vuurtorenwijk en in Bredene. De tweede winkel zijn ze dan gestopt en daar zijn wij gestart om te testen of ons concept zou aanslaan. We hebben hier ons aanbod stelselmatig uitgebreid en zijn online fors gegroeid. Ondanks corona zijn we erin geslaagd om te groeien. Dat gaf vertrouwen om de stap te zetten naar een grotere winkel." Lett is voortgegroeid uit een familiebedrijf. Carl is al de derde generatie meubelverkopers. Samen met Jani koos hij wel voor een andere stijl. “We zijn bewust voor de Scandinavische meubels gegaan. Het is een stijl die we zelf graag zien en waar nog geen groot aanbod in was met een goede kwaliteit aan een betaalbare prijs.”

Co-working space

Het koppel start binnenkort ook met een co-working space. “We hebben hier een deel van onze winkel voor ingericht. We willen zo ondernemers samenbrengen en inspireren. Er zijn 8 plaatsen waar ondernemers of freelancers kunnen komen werken. Ondernemers kunnen zo tips uitwisselen, je moet niet altijd het warm water uitvinden. We willen een leuke werkplek aanbieden en werken hiervoor met dag- en maandabonnementen. Je kan telkens je plaats online reserveren”, zegt Carl.

