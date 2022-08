Jonge generatie vrijwilligers zorgt voor kinderanimatie op Paulusfeesten

Op de tweede dag van de Paulusfeesten was er voor het eerst ook opnieuw kinderanimatie voorzien. Er kwamen meteen tussen de 40 en 50 kinderen op af. Meer dan verantwoordelijke Yana (19) had verwacht. “Veel mensen weten ondertussen dat we echt werk maken van de kinderanimatie. De voorbije edities werkten we al een verhaal die de hele week doorgaat. We werken ook met een liedje om de middag te starten. We betrekken op die opnieuw de kinderen en nemen ze mee doorheen de week van de Paulusfeesten”, vertelt Yana. Ze is zelf nog maar 19 jaar en studeert kleuteronderwijs. “Mijn papa is coördinator van de feesten en tijdens de Paulusfeesten is onze ganse gezin hier de ganse week aanwezig. Zo zijn we ook in de kinderanimatie gerold. Ik amuseer me hier echt samen met mijn zus, mama en de andere medewerkers. We zijn heel graag met de kindjes bezig. We hebben deze week nog elke dag een leuke activiteit tussen 14 en 16 uur.” Er staat nog een kinderdisco, knutselen, strandbloemen maken en waterspelletjes op de planning.