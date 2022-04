Jonge broers die gewapende overval op volkscafé pleegden nu ook verdacht van reeks inbraken in horecazaken

Oostende/Gistel/OudenburgTwee Oostendse broers zijn door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van een reeks inbraken in horecazaken. De gebroeders L. zaten al in de cel voor een gewapende overval eerder dit jaar op café Den As, maar zouden in diezelfde periode ook mogelijk duizenden euro’s hebben buitgemaakt bij andere feiten. Minstens één van hen legde al bekentenissen af.

Volkscafé Den As langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende werd op 3 februari opgeschrikt door een gewapende overval. De broers L., 24 en 27 jaar oud, drongen rond 21 uur de zaak binnen met een mes en hamer in de hand. Den As was nog open en er zaten binnen nog een vijftal klanten binnen. De broers trokken zich daar echter niets van aan. Ze liepen op de uitbater af en dienden de man een slag toe. Twee klanten kwamen tussen en deelden ook in de klappen. Eén van hen liep zelfs een gebroken been op.

Schrik aanjagen

De café-uitbater kon uiteindelijk de politie verwittigen. De overvallers namen daarop de vlucht. Volgens het slachtoffer graaiden ze nog 3 à 400 euro mee uit zijn kassa, maar dat ontkennen de verdachten met klem. Tijdens een klopjacht in de buurt troffen agenten de oudste broer aan. Hij had zich verscholen onder een geparkeerde wagen. Zijn jongere broer werd de dag nadien gearresteerd in Gistel. Tussen de verdachten en de cafébaas bestonden al langer problemen. Zo zouden er voor de overval spottende berichten zijn uitgewisseld. De twee broers wilden de uitbater daarop naar eigen zeggen schrik gaan aanjagen. Van een echte overval was volgens hen dan ook geen sprake.

Volledig scherm Begin februari pleegden de broers een overval op café Den As in Oostende. © Bart Boterman

De Brugse onderzoeksrechter besliste de gebroeders L. desondanks aan te houden. De twintigers vlogen in de gevangenis en verblijven daar op vandaag nog steeds. De raadkamer verwees hen recent door naar de correctionele rechtbank voor de gewapende overval op Den As. Binnen enkele weken vindt hun proces al plaats, maar wellicht zal dat niet het laatste zijn.

Duizenden euro’s

Speurders waren op het moment van de overval immers al bezig met een onderzoek naar een reeks inbraken die vooral in de tweede helft van januari in Oostende en omstreken hadden plaatsgevonden. Onder meer grillrestaurant De Kallebasse in Moere kreeg in de nacht van 20 op 21 januari ongewenst bezoek. Inbrekers gooiden er een raam aan diggelen met een parasolvoet en sleurden de kluis uit de muur. De buit liep er op in de duizenden euro’s. Eerder die avond werd ook ‘t Steedje in Oudenburg slachtoffer van een inbraak. Daar werden flessen sterke drank en de lade van de kassa gestolen.

Een maand geleden vloog een eerste verdachte al achter de tralies voor de inbrakenplaag. Na de gewapende overval op café Den As meenden de speurders ook de broers L. te kunnen linken. Beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besliste hen ook aan te houden. De raadkamer verlengde hun aanhouding dinsdagmorgen met een maand. De broers L. zouden in aanmerking komen voor een vijftal inbraken en enkele pogingen daartoe. “Mijn cliënt legde intussen bekentenissen af”, zegt Jelle Dejaegher, advocaat van de jongste.

Volledig scherm Sam van De Kallebasse in Moere bij het raam in de keuken, dat aan diggelen werd geslagen met een parasolvoet. © Bart Boterman

Volledig scherm De inbrekers forceerden een binnendeur in 't Steedje. © Benny Proot

