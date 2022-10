Jonas Baeke wint de TAZ Creatiebeurs tijdens residentenfestival KIEM in De Grote Post

Gespreid over drie dagen presenteerde KIEM festival work in progress, voorstellingen, waarvan vier premières, concerten, performances, artist talks, DJ-sets tot zelfs een ontbijtperformance, … van artiesten die afgelopen seizoen in De Grote Post resideerden. Bij de start van het festival werd de laureaat bekend gemaakt van de TAZ Creatiebeurs en dat is Jonas Baeke geworden. Theater Aan Zee, Sabam for Culture en De Grote Post ontwikkelden de beurs om op een duurzame manier te investeren in het werk van jonge makers. “Via Sabam for Culture zetten wij onder andere onze schouders onder initiatieven die jonge talenten steunen in hun ontwikkeling. Met deze creatiebeurs geven we de laureaat de kans om zich verder te ontplooien in een professionele context, en bieden we de middelen én de ruimte om te werken aan een nieuwe voorstelling.” motiveert Maud Van de Velde van auteursvereniging Sabam.