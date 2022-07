Joke (51) wijdt zich na 30 jaar lang lesgeven volledig aan haar kunst en opent kunstgalerij: “Ik kreeg te veel opdrachten, en mocht zelfs al naar New York”

Joke is afkomstig uit Torhout, maar ze trok naar Oostende om ten volle voor de kunst te gaan. Ze werkte 30 jaar lang als leerkracht in Kortemark. “Ik stond in de richting Verzorging van het 4de tot het 7de jaar en deed stagebegeleiding. Het is iets helemaal anders dan wat ik nu doe. De passie voor de kunst had ik wel al veel langer. Ik ben al van kindsbeen af bezig met het maken van kunstwerken. Ik heb lessen gevolgd maar enkel om mijn kennis over de materialen te verbeteren, want ik wilde graag mijn eigen stijl ontwikkelen”, vertelt Joke. Dat ze op haar 51ste nog de sprong waagt is niet toevallig. “Ik krijg te veel opdrachten om nog te combineren met een vaste job en ik werd ook belemmerd om deel te nemen aan exposities. Ik kon nu enkel deelnemen tijdens de vakantieperiodes en ik heb daarom beslist om te stoppen. Ik heb enkele prachtige kansen gekregen. Zo stond ik al met mijn werken op de EuropArtFair Amsterdam, BelgianArt Brussel, ArtExpo New York en ben ik dit jaar opnieuw te zien op de Knokke ArtFair.”

Kunstgalerie

Daarbovenop opent Joke nu ook haar eigen galerij met werken in vier stijlen, gaande van abstracte zeezichten en landschappen, aardse, het mystieke zen en het humane tot het explosieve, vrouwelijke en kleurrijke drippainting. “Ik werk al vele jaren samen met Interieurzaak Vandermeeren in Veurne. Mijn werken worden daar verkocht en dat gaat heel goed. Daarnaast heb ik ook een samenwerking met een interieurzaak in Knokke waardoor ik wist dat er ook vraag is naar mijn werken. Ik wed daardoor ook op meerdere paarden en kan het risico spreiden. Ik heb lange tijd gezocht naar het perfecte pand, maar ik heb dat nu gevonden in Oostende in de Van Iseghemlaan.”

Buitenland

Joke is heel ambitieus. “Ik kijk naar een toekomst die niet enkel in Oostende ligt. Ik ben al in New York geweest en ik wil graag verder op die weg gaan. Ik ben nog uitgenodigd in Parijs, Tokyo, Shanghai en Italië. Er zijn dus echt wel mooie perspectieven in de wijde wereld. Ik had het eigenlijk nooit verwacht maar mijn stijl wordt zo gesmaakt dat ik van het ene in het andere rol. Ik sta er zelf versteld van. Ik heb altijd gedroomd van een carrière als kunstenaar, maar ik had nooit gedacht dat ik van mijn passie mijn werk kon maken. Ik ben ook wel iemand die er volledig voor gaat. Het komt niet vanzelf. Je moet er behoorlijk veel voor doen en zorgen dat alles af is zodat mensen tevreden zijn over hun aankoop. Ik kan enkel als tip meegeven aan jonge kunstenaars dat ze moeten werken aan kwaliteit. Kies voor goede materialen, anders geraak je niet vooruit. Ik weet dat het geld kost, maar dat loont op het einde van de rit.”

Dat ze voor Oostende koos, is ook niet toevallig. “Er beweegt veel op vlak van kunst in Oostende. Er zijn heel wat nieuwe initiatieven die elkaar kunnen versterken. We willen graag een kunstroute op poten zetten”, vertelt Joke nog.

Alle kunstliefhebbers zijn welkom in haar permanente Galerie Van Isegemlaan 115. Meer info en openingsuren op www.verstegen-art.com

