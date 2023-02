John Crombez smijt zich als eerste in Oostendse verkiezingsstrijd: “Kandidaat-burgemeester? Het heeft geen zin om te doen alsof dat niét belangrijk is”

oostendeHet is nog even voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, maar de leden van Vooruit in Oostende hebben nu al John Crombez (49) naar voren geschoven als lijsttrekker en dus ook kandidaat-burgemeester. Crombez wil vooral zo duidelijkheid scheppen over zijn engagement voor de kuststad. “Ik wil ruim de tijd nemen om te praten met de inwoners en daar snel mee beginnen.”