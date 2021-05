Johan Vande Lanotte verliest echtgenote (66): basketbalboegbeeld Marijke Schaepelinck overleden

OostendeMarijke Schaepelink is op 66-jarige leeftijd overleden. Ze staat bekend als een waar boegbeeld binnen de Oostendse basketsport en als echtgenote van gewezen minister en burgemeester Johan Vande Lanotte. Basketbalclub Filou Oostende plaatste een ruim in memoriam op haar website, want Schaepelinck was er bijna twintig jaar aan de slag.

Marijke Schaepelinck, geboren en opgegroeid in eens Gents arbeidersgezin, kwam in 1990 naar Oostende via haar relatie met politicus en advocaat Vande Lanotte. Daarvoor was ze in het Gentse freinetonderwijs actief. Schaepelinck en Vande Lanotte stapten op 20 januari 2001 in het huwelijksbootje. In 2000 haalde ondernemer en sportbestuurder Rudolf Vanmoerkerke haar bij basketclub Telindus Oostende als algemeen coördinator.

Volledig scherm Marijke Schaepelinck met basketcoach Dario Gjergja. © Steve Dinneweth

“Zij hield de knip jarenlang op de beugel en zorgde er voor dat de club in al die jaren een stabiel financieel beleid voerde en doorlopend kon meedingen voor de prijzen”, laat de club weten. “Marijke was betrokken bij dertien landstitels, twaalf bekers en zes supercups. Ze is in die periode uitgegroeid tot de leading lady in het Belgische basketbal, dat anno 2021 nog altijd een mannenwereldje is - met Filou Oostende als enige uitzondering, omdat Marijke in 2019 bij Filou Oostende opgevolgd werd door Marie De Clerck. Ze werd door haar mannelijke collega’s gerespecteerd omdat ze haar job goed deed, en dus niet gewoon omdat ze een vrouw was”, benadrukt het basketbestuur. “Haar favoriete speler in haar 20-jarig durende periode bij BCO was Teo Cizmic, in de periode 2001-2004. De enige speler van wie we weten dat ze huilde toen hij BCO verliet.”

Legendarisch waren naar verluidt haar bijgeloof en wedstrijdstress. “Alleen bij Europese verplaatsingen kon ze een wedstrijd volledig uitkijken. In de eigen zaal kwam ze alleen kijken op het einde als we zeker zouden winnen", knipogen ze bij Filou Oostende. “Sinds het seizoen 2011-2012 droeg ze tijdens de play-offs haar ‘geel jasje met witte hondjes’, sindsdien werden we elk jaar kampioen.”

BCO had nog een afscheidsfeestje willen geven voor haar onverdroten werkethiek, maar onder meer door de coronacrisis is het er niet van gekomen. In april werd Marijke Schaepelinck getroffen door een hersenbloeding en verbleef ze in het ziekenhuis. “Een afscheid zonder afscheid te kunnen nemen, valt veel leden van de BCO-familie bijzonder zwaar. Dat ze op 1 mei gestorven is, vroeger dan de artsen verwacht hebben, is geen toeval. 1 mei was voor haar persoonlijk engagement een echte hoogdag. Marijke vertelde met vuur in de ogen dat ze geboren was in een communistisch gezin.”