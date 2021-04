Jeugdtrainer in val gelokt door 15-jarige met vals profiel op Facebook: “Ik wilde hem enkel terechtwijzen voor z’n gedrag”

Oostende Kookpot vat vuur en zet keuken in brand: syndicus snelt te hulp met brandblus­ser

9 april In de Koningsstraat in Oostende is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een appartementsgebouw. In een flat bleef een kookpot te lang op het fornuis staan, waarop die vuur vatte. Daarna sloegen de vlammen over op de keuken.