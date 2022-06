Jean Surmont brengt samen met De Dakbroeders het vergeten verhaal de rijke geldschieter van Leopold II onder de aandacht

Er is de laatste tijd heel veel discussie over de standbeelden van Leopold II op het openbaar domein. Verdient een koning die verantwoordelijk is voor gruweldaden in Congo wel in deze tijden een standbeeld? Dat zette Jean Surmont, lange tijd directeur van het Pegasus in Oostende, aan het denken. “Ik vroeg me af welke rol Koning Leopold II in de uitbouw en bloei van Oostende speelde op het einde van de 19de eeuw? Is het werkelijk zo dat, zoals sommigen beweren, zonder de inbreng van de koning Oostende een vissersdorp zou gebleven zijn?”, vroeg Surmont zich af. Tijdens zijn opzoekwerk kwam hij terecht bij de figuur van John Thomas North, naar wie de Northlaan is vernoemd. “John Thomas North vergaarde een fortuin in de exploitatie van nitraatmijnen. Dat trok de aandacht van Leopold II die hem kon overtuigen te investeren in Congo. Als onderpand mocht North een project opzetten in Oostende: de verkaveling van een duinenrij tussen Oostende en Mariakerke, de bouw van het Royal Palace Hotel en de aanleg van een elektrische tramlijn tussen Oostende en Middelkerke. Een primeur voor Europa. Wanneer de werken goed en wel gestart zijn, overlijdt North. Hij sterft na het eten van oesters. De officiële doodsoorzaak wordt toegeschreven aan hartfalen, maar hier blijft twijfel over bestaan. Hoe dan ook, Leopold II ziet zijn kans schoon en koopt via een stroman de vrijgekomen aandelen over aan een zacht prijsje. Zo krijgt de koning grote stukken van Oostende in handen. De dood van North kwam hem dus wel heel goed uit.”