“Je moet buurgemeenten maar vragen om bijdrage voor bouw nieuw dierenasiel”: Blauw Kruis opnieuw voer voor politiek debat

De toekomst van het dierenasiel was - nog maar eens - voer voor een uitgebreide discussie in de gemeenteraad van Oostende. Het Blauw Kruis van de Kust vraagt al enkele jaren steun aan het stadsbestuur om een nieuwbouw te kunnen plaatsen, vermits de huidige gebouwen versleten zijn. Volgens schepen Silke Beirens (Groen) zou er een oplossing in het vooruitzicht zijn, maar ze wil daarbij wel een bijdrage van de buurgemeenten. Maar wie moet bij de buren aankloppen?

Is er een oplossing in zicht voor de malaise rond het dierenasiel in Oostende? Dat was de vraag die Reddy De Mey (Vlaams Belang) stelde tijdens de gemeenteraad maandag. Dat deed hij omdat schepen Silke Beirens (Groen) zich, na de open vergadering op initiatief van het Blauw Kruis van de Kust in De Grote Post, had laten ontvallen dat er binnen enkele weken een oplossing mag verwacht worden. “Het is zo dat we de bemiddelingsopdracht afwachten om rond tafel te gaan met het dierenasiel. De opdracht heeft langer geduurd dan verwacht, maar we zijn naar een bemiddelaar gestapt omdat de gesprekken met het asiel zelf moeilijk verliepen. We zijn er nog niet helemaal uit, maar er is bijna witte rook. We gaan voor een structurele oplossing, niet voor een blanco cheque en een prestigeproject. We stellen het welzijn van de dieren voorop en we willen een bijdrage van de omliggende gemeenten. We willen daarnaast ook duidelijkheid over wat het Blauw Kruis zelf zal bijdragen want ook daar wijzigen de cijfers al eens”, antwoordde Beirens.

Buurgemeenten

De Mey was sceptisch, gezien het proces nu al enkele jaren aansleept. Ook John Crombez (Vooruit) mengde zich in het debat. “U zegt dat u een bijdrage wil van de omliggende gemeenten, maar hebben jullie daar zelf ook al stappen in ondernomen?” Uit het antwoord van de schepen blijkt dat er gevraagd werd aan de voorzitter van het asiel om een brief te sturen naar de buurgemeenten die gebruik maken van het asiel.

Die uitleg deed de wenkbrauwen fronsen bij Jeroen Soete (Vooruit). “U verwacht dus dat de voorzitter van het Blauw Kruis een bijdrage van de andere gemeenten moet regelen. Hoe absurd is dat? Het is toch maar logisch dat een burgemeester zijn collega’s aanspreekt over dergelijke kwesties. Dat zal toch meer effect hebben dan een brief van de voorzitter van het asiel. Is dat uw idee van een meewerkende oplossing?”, vuurde Soete af. “Daarmee dat dit dossier nog niet opgelost is.”

“Wij doen op een andere manier aan beleid”, pareerde Beirens echter. “Denkt u dat het Vogelopvangcentrum (VOC) bij ons komt aankloppen? Zij kijken niet naar de stad, maar regelen het zelf. Ik vind het bijzonder jammer dat dat met het Blauw Kruis van de Kust niet lukt”, aldus Beirens.

Infrastructuur

Volgens John Crombez betalen de omliggende gemeenten al langer mee voor de werking van het asiel. “De redenering klopt niet. Het gaat hier over infrastructuur. Heeft het VOC de buurgemeenten aangeschreven voor de bouw van de infrastructuur? Jullie hebben zelf nog geen poot uitgestoken en jullie willen zelfs niet vragen aan buurgemeenten om bij te springen.”

Duurder

John Crombez verwees nog eens naar de overeenkomst die in 2018 afgesloten werd. “Zeven jaar geleden is het asiel komen vragen naar een oplossing. Er was iets uitgewerkt met gedeelde last en wat is er veranderd? Niéts is er gebeurd. Het enige wat dit veroorzaakt heeft is dat de bouwkost een miljoen euro duurder is geworden. Dat is het enige wat je nu bereikt hebt. Ondertussen laat de schepen een ballonnetje op dat de stad er niets voor zal moeten betalen, wie dan wel?”

Wordt vervolgd.

