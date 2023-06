"Je hebt geen hersenen dus het heeft geen zin dat ik je doodschiet": 14-jarige is getuige hoe moeder pistool tegen hoofd krijgt

Gemengde gevoelens over reuzenrad aan strand van Middelker­ke: “Vanuit het reuzenrad zien de mensen wat er op ons bord ligt”

De opbouw van het reuzenrad van 44 meter hoog in Middelkerke is opnieuw gestart, ditmaal op het Arthur De Greefplein. Op enkele terrassen rond het plein slaan omwonenden het tafereel gade. Het rad stond oorspronkelijk op de zeedijk van Westende, maar moest weer afgebroken worden nadat een tweedeverblijver klacht had ingediend. De komst van het rad wordt hier met gemengde gevoelens onthaald.