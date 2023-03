Jarne telt 2000 euro neer voor platina-award Spring: “Met dat geld kopen we pampers aan”

“De veiling gebeurde in het kader van De Warmste Week”, duidt Elodie Knudde van Kapoentje met zetel in Oostende en vanaf mei ook een tweede locatie in Blankenberge. “De geveilde plaat bracht 2.027,27 euro op”, reageert Elodie Knudde van Kapoentje. “Jarne, uit de regio Antwerpen, is een superfan die Spring overal volgt. We zijn hem dankbaar voor zo’n mooi bedrag waarmee we pampers zullen kopen. Wie daar nood aan heeft, kan bij onze pamperbank voor één euro 25 pampers kopen. Daarnaast bieden we met onze vzw opvoedingshulp aan gezinnen met jonge kinderen waar het evenwicht even zoek is. We zijn actief langs de hele kust. Ons ontmoetingshuis in Oostende is een warme plek voor en door gezinnen. Naast pampers kan je bij ons ook terecht om kledij en speelgoed te ontlenen.”