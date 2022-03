Jarige studentenclub Dionysus stunt vannacht: “We laten een biervat rollen van Oostende tot Gent”

Een bizarre stunt maar wel één die al aan zijn negende editie toe is. Dionysus start zijn lustrumweek om de vijf jaar met het rollen van een biervat. De tocht start in Oostende en eindigt dik 80 kilometer verder in Gent. Een handvol studenten houden het vat rollende terwijl een bus erachter rijdt. Dionysus bestaat 40 jaar en vindt zijn roots in Oostende. “Het was een initiatief van onze klas Latijn-Wetenschappen in het college in Oostende”, weet Ralph nog goed. “Hoewel we elke onze studentenrichting kozen naar Gent, Leuven of nog ergens anders, wilden we toch contact houden. Uiteindelijk is het een Gentse club geworden met studenten die een band hadden met Oostende. De eerste ‘biervatrolactie’ was op 17 december 1985. Het was een vat met Rodenbach. Toen we in de Overpoort, de bekendste studentenbuurt in Gent, aankwamen, stond een uitzinnige menigte van 15.000 studenten ons op te wachten. We haalden zelfs de nationale media. Ik ben benieuwd of het morgen zondag ook zo’n vaart zal lopen (lacht).”