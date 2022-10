Jaren gewerkt aan droomwoning en dan gebeurt er een explosie naast je deur: “Mijn vrouw was thuis ... We beseffen dat het allemaal nóg veel erger kon”

Oostende Speleolo­gen kunnen voortaan hun hart ophalen in de gerenoveer­de oude watertoren

De oude watertoren aan de rand van het Maria Hendrikapark is volledig gerenoveerd. De toren krijgt voor het eerst in decennia opnieuw een volwaardige functie en kan gebruikt worden voor speleologie. De Oostendse club Cascade is bijzonder blij met de 33 meter hoogte en 1 kilometer aan klimtouwen om hun technieken te oefenen. “Deze locatie is uniek in België.”

12 oktober