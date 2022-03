James Cooke en zijn ED TV helpen Oostendse jongeren over taboes praten: “Ik ben zelf heel hard tegen de lamp gelopen, met grote gevolgen”

Oostende“Ik ben zelf zwaar gepest geweest en heb op allerlei manieren proberen te vluchten uit de realiteit. Ik had het gevoel dat ik nergens terechtkon", vertelt James Cooke, bezieler van ED TV. In samenwerking met de stad Oostende startte de organisatie een online leerplatform voor de lokale middelbare scholen. Hierin proberen ze taboeonderwerpen zoals seks, depressie of pesten zo bespreekbaar mogelijk te maken.

Vandaag is het meer dan ooit nodig om jongeren te bereiken via kanalen die voor hen natuurlijk aanvoelen. Het doel van ED TV is om hier op in te spelen. Ze bieden interactieve online platformen aan waar jongeren op terecht kunnen met al hun vragen. Via deze weg probeert ED TV hen zo goed mogelijk te begeleiden door moeilijke situaties zoals drugs of sexting. Voortaan biedt ook de stad Oostende zo’n op maat gemaakt platform aan voor alle lokale middelbare scholen.

Quote Het is broodnodig dat alle taboes doorbroken worden en dat jongeren echt over alles kunnen praten James Cooke, ED TV

De bezieler van ED TV is mediafiguur James Cooke. Hij kwam langs in het Ensorinstituut om met de leerlingen te praten. Zijn eigen jeugdtrauma’s lagen mee aan de basis van dit idee. “Ik ben zwaar gepest geweest en had het gevoel dat ik nergens terechtkon. Jongerenplatformen bestonden toen nog niet en ik ben heel hard tegen de lamp gelopen met grote gevolgen. Het is broodnodig dat alle taboes doorbroken worden en dat jongeren echt over alles kunnen praten.”

“Digitalisering is de toekomst. Stad Oostende is bezig met een enorme inhaalbeweging op dat vlak en het onderwijs kan niet achterblijven. Door het aanbieden van multimediale platformen in onze scholen hopen we jongeren makkelijker en sneller te kunnen bereiken”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Volledig scherm James Cooke, bezieler van ED TV, was aanwezig om naar de verhalen van de leerlingen te luisteren. © Stad Oostende

Via video’s en educatieve lesfiches probeert ED TV hulp aan te bieden in moeilijke situaties. Dit doen ze voor zowel jongeren als leerkrachten. De situaties moeten herkenbaar zijn en spelen zich daarom af in de leefwereld van de scholieren. Het professioneel lesmateriaal werd samengesteld door pedagogen Kim Rau en Leen Bewaert.

Naast het aangeboden lesmateriaal is ED TV aanwezig op sociale media. Via ‘Camping ED’ en ‘De GazEd’ verspreiden ze informatie op maat van jongeren. Via deze weg kunnen ze in contact treden met elkaar en kunnen ze zien dat ze niet alleen staan met hun twijfels en onzekerheden.

Samenwerking met welzijnspartners

ED TV werkt ook samen met een pak welzijnspartners, die zich specifiek op jongeren richten. Awel, 1813, Sensoa, Child Focus, Lumi, WAT WAT, Unia, VAD, Nu Praat Ik Erover (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling), Wel Jong Niet Hetero, School zonder Racisme en CLB Chat worden actief betrokken bij het platform.

Schepen van Welzijn en Onderwijs Natacha Waldmann: “Een grote meerwaarde van ED TV is dat er snel geschakeld kan worden tussen een breed netwerk aan professionele partners rond jongerenwelzijn. Door het aanbieden van ED TV aan de Oostendse scholen hopen we sneller signalen van leerlingen die met zichzelf worstelen op te pikken. Zodat we ze juiste hulp kunnen aanbieden.”