Jaimie (30) uit Down the Road verwelkomt bezoekers in het stadhuis op Wereld Downsyndroomdag: “Ik zou graag ambassadeur van de stad zijn”

Jaimie kreeg de titel van ‘bijzondere Oostendenaar’ en die titel en bijbehorend lint draagt hij met trots. Op Werelddownsyndroomdag op maandag was hij aanwezig in het stadhuis om te praten met Oostendenaars en stadsmedewerkers. Samen met schepen Hina Bhatti (Open Vld) wil hij het Syndroom Van Down bespreekbaar maken. Hij werkt in horecazaak Lizette en Lucien van Duinhelm en ook bij zijn ouders in Walrave. Hij droomt ervan om voltijds als ambassadeur van de stad aan de slag te kunnen, maar is intussen ook heel gelukkig in de horeca. “Ik doe alles graag aan mijn job. We verkopen soep en andere lunchgerechten bij Lizette. Ik dien op, ik doe afwas en ik neem bestellingen op , maar ik praat ook en vooral graag met de mensen”, zegt de Oostendenaar.