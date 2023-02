Jaar cel voor twintiger die "snel geld wil verdienen" via Snapchat

Middelkerke Voorzitter CD&V Middelker­ke André Allaert geeft de fakkel door aan Tom Houthoofdt

De Middelkerkse CD&V zet een nieuw jaar in met een nieuwe voorzitter. André Allaert, huisarts in Middelkerke, geeft de fakkel door aan Tom Houthoofdt, zelfstandig ingenieur uit Leffinge. Tom was vroeger al actief in de gemeenteraad.

30 januari