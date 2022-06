Jaar cel voor doodsbedreigingen via WhatsApp

Oostende Oostendse chefs zijn klaar voor culinair festival A l’Ostendaise: “Ideale gelegen­heid om het grote publiek minder bekende vissoorten te laten proeven”

Tijdens het weekend van 25 en 26 juni vindt de achtste editie van het culinaire festival ‘A l’Ostendaise - Noordzeevisfestival’ plaats op het Zeeheldenplein in Oostende. Noordzeevis blijft het vaste ingrediënt, maar dit jaar wordt dat aangevuld met een lokaal streekproduct in de gerechten. Meer dan twintig Oostendse restaurants zullen de bezoekers verwennen. Nog nieuw is dat er niet gewerkt wordt met wegwerpmaterialen. Bezoekers mogen zelfs hun eigen bestek meebrengen of kunnen een herbruikbaar “Food’O” bestekset kopen met vork, mes, lepel en rietje uit bamboe. Ook dit bestek kan afgewassen en hergebruikt worden. We laten je al even watertanden met een voorproefje van vijf restaurants die komend weekend aanwezig zullen zijn.

24 juni